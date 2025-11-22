HSV zu harmlos! Kriselnder FCA darf dank Anton Kade jubeln

Augsburg - Eine bittere Pleite! Der HSV hat sich beim zuletzt stark kriselnden FC Augsburg offensiv viel zu harmlos präsentiert und nicht unverdient mit 0:1 verloren. Die Sieglosserie in der Bundesliga geht damit weiter.

Durchatmen beim HSV: Schiedsrichter Robin Braun (M.) nimmt den Treffer von Augsburgs Fabian Rieder (nicht im Bild) wegen hauchzarter Abseitsstellung zurück. © WITTERS

In der WWK-Arena herrschte noch gespenstische Stille - sowohl die FCA- als auch die HSV-Anhänger beteiligten sich am bundesweiten Fan-Protest gegen die geplanten Maßnahmen der kommenden Innenministerkonferenz - als die Gastgeber schon mächtig auf Temperatur waren.

Erst scheiterte Anton Kade am überragend reagierenden Rothosen-Keeper Daniel Heuer Fernandes (5. Minute), dann wurde der vermeintliche Führungstreffer von Fabian Rieder wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen (8.) - eine Millimeter-Entscheidung.

Von den Hanseaten wiederum kam zunächst offensiv wenig bis gar nichts, während die Augsburger immer wieder zu Abschlüssen kamen. Heuer Fernandes musste mehrfach in höchster Not entschärfen.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte konnte die Elf von Merlin Polzin mal Akzente im Spiel nach vorne setzen. Ransford Königsdörffer verpasste kurz vor der Pause die Führung, weil er die Kugel nicht richtig traf (43.).