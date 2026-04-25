HSV unterliegt Hoffenheim bei Pyro-Festival und muss weiter bangen

Hamburg - Im Volkspark heißt es weiter bangen: Der HSV hätte den Klassenerhalt mit einem Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim so gut wie perfekt machen können, doch die Hanseaten unterlagen dem Champions-League-Anwärter mit 1:2.

TSG-Stürmer Fisnik Asllani (3.v.l.) dreht nach seinem Führungstreffer gegen den HSV zum Jubeln ab. © Christian Charisius/dpa

Dabei kamen die Rothosen richtig gut rein und hatten vor allem in Person von Ransford Königsdörffer gleich mehrere gute Aktionen - ein früher Treffer sprang dabei aber nicht heraus.

Von der TSG kam zunächst wenig, doch dann klingelte es plötzlich! Nach erstklassiger Ballannahme flankte Vladimir Coufal von rechts ins Zentrum, wo Fisnik Asllani völlig allein gelassen wurde und mit der linken Innenseite zur Führung traf - 0:1 (18.).

Die Hausherren ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und antworteten eine gute Viertelstunde später.

Nationalkeeper Oliver Baumann konnte Robert Glatzel nach einem viel zu kurzen Rückpass von Ozan Kabak nur noch mit einem Foul stoppen, sodass Referee Robert Schröder sofort auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:1 in die Mitte (34.).

Mit dem Remis ging es allerdings nicht in die Pause, denn in der 45. Minute vergaßen die Rothosen am zweiten Pfosten TSG-Stürmer Tim Lemperle, der Schlussmann Heuer Fernandes nach einer Kopfball-Vorlage aus kurzer Distanz keine Chance ließ - 1:2.