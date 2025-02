HSV zahlt Millionen für Bubi-Neuzugänge und geht ins Risiko

Aboubaka Soumahoro (19) soll den HSV sofort verstärken. © WITTERS

Nach 20 Spieltagen liegt der HSV mit Platz zwei noch immer voll im Soll, allerdings kommt der Frühling in Hamburg ja bekanntlich erst noch. Weil es hier und da immer mal wieder personelle Probleme im Verlauf der Saison gab, gingen die Verantwortlichen am Deadline-Day Risiko und gaben für die beiden Neu-Verpflichtungen laut übereinstimmenden Medienberichten fünf Millionen Euro aus - ein hoher Betrag, der aufgrund von Bonus-Zahlungen sogar noch anwachsen kann.

Inwiefern ein 18- und ein 19-Jähriger den Rothosen in dieser engen wie verrückten zweiten Liga eine Soforthilfe sein werden, wird sich zeigen. Zumindest wird Soumahoro aber als solche angesehen, wie die Bosse verdeutlichten. Stefan Kuntz (62) sagte über ihn: "Aboubaka ist eine Sofortverstärkung für unseren Kader."

Der französische U20-Nationalspieler kann sowohl links hinten, in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Im Volkspark soll er nun den nächsten Schritt gehen. Die Verantwortlichen bescheinigen ihm ein "großes Entwicklungspotenzial".

In der aktuellen Saison kam er für Paris FC in der zweiten französischen Liga an 20 Spieltagen auf 14 Einsätze, sechs davon in der Startelf - eine Statistik mit Luft nach oben.