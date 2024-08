HSV zu Gast bei Hannover 96: Alle Infos zum Nordduell am Freitagabend

Hannover - Wer gewinnt das Nordduell? Der Hamburger SV tritt am Freitagabend (18.30 Uhr) bei Hannover 96 an. Beide Teams sind mit vier Punkten in die Saison gestartet und wollen mit einem Sieg oben dranbleiben. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Spiel für Euch zusammengefasst.

96-Coach Stefan Leitl (46, l.) und HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) freuen sich auf eine intensive Partie. © Fotomontage: David Inderlied/dpa (2)

Das sagen die Trainer

96-Coach Stefan Leitl (46) über den HSV: "Es kommt ein starker Gegner mit einem sehr guten Ansatz, Fußball zu spielen. Darauf müssen wir reagieren. Aber: Wir haben uns in den vergangenen Monaten eine Flexibilität erarbeitet, durch die wir auch immer wieder reagieren können."



HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) über 96: "Das Bielefeld-Spiel außen vor gelassen ist Hannover 96 sehr gut in die Saison gestartet. Sie haben ebenso wie wir vier Punkte, noch kein Gegentor kassiert und fußballerisch in beiden Spielen sehr gute Ansätze gezeigt. Die Bewertung, die von außen herangetragen wird, hat mit der Mannschaft nichts zu tun. Ich habe in den beiden Ligaspielen eine wirklich sehr gute Mannschaft gesehen. Hinzu kommt, dass Stefan Leitl in seinem dritten Jahr in Hannover ist und immer die Ruhe bewahrt hat."

Der TAG24-Tipp

Beide Mannschaften liefern ein Spektakel ab, am Ende des Nordduells steht ein 2:2 auf der Anzeigetafel.