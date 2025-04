HSV zu Gast bei Schalke 04: Alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel

Gelsenkirchen - Klangvoller geht's im Unterhaus kaum: Der FC Schalke 04 und der HSV bestreiten am heutigen Samstag (20.30 Uhr) das Topspiel der 2. Bundesliga . TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Traditionsduell.

In der 2. Liga spricht die Statistik allerdings klar für den HSV, der drei von fünf Duellen für sich entschied. Die übrigen beiden Partien endeten mit einem Unentschieden. S04 wartet also noch auf seinen ersten Sieg im Unterhaus.

HSV-Coach Merlin Polzin (34, r.) trifft an der Seitenlinie auf S04-Trainer Kees van Wonderen (56). Beide haben viel Respekt vor der Arbeit des Anderen. © Fotomontage: Armin Weigel/dpa, Carmen Jaspersen/dpa

Das sagen die Trainer

S04-Trainer Kees van Wonderen (56): "Der HSV ist eine absolute Spitzenmannschaft der 2. Liga, die über sehr viel Qualität auf dem Platz verfügt. Sie haben sehr viele gute Fußballer im Team und sind sehr torgefährlich. Wir müssen deshalb von der ersten bis zur letzten Sekunde hellwach sein."



HSV-Coach Merlin Polzin (34): "In der Rückrunde ist Schalke sehr stabil. Sie haben eine Mannschaft mit richtig guten Spielern: Ein Akteur wie Karaman kann in dieser Liga in jedem Spiel mit seinen Bewegungen und seiner Torgefahr den Unterschied machen. Das Gleiche gilt für Spieler wie Sylla oder Seguin."

Der TAG24-Tipp:



Der HSV lässt wieder Punkte liegen und kommt gegen Königsblau nicht über ein 2:2 hinaus.