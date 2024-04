HSV zu Gast beim 1. FC Magdeburg: Alle wichtigen Infos zum Duell

Hamburg - Hoch spannendes Duell! Wenn der 1. FC Magdeburg und der HSV am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) aufeinandertreffen, geht es für beide Klubs um extrem viel. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu der Partie zusammengefasst.

FCM-Trainer und Ex-HSVler Christian Titz (53, l.) kämpft mit seiner Mannschaft gegen den Abstieg, HSV-Coach Steffen Baumgart (52) mit seinem Team um den Aufstieg. © Fotomontage: Swen Pförtner/dpa, Heiko Becker/dpa

Die Form

Magdeburg steckt in der Krise! Seit dem 24. Februar (3:0 gegen den FC Schalke 04) hat der FCM in der Liga nicht mehr gewonnen, nur noch zwei Punkte geholt und nicht ein einziges Tor geschossen. Mit lediglich drei Zählern Vorsprung auf den Vorletzten sind sie akut abstiegsgefährdet.

Die Hamburger haben andere Sorgen: Durch den Absturz auf Rang vier haben sie den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Seit dem Amtsantritt von Steffen Baumgart suchen sie - wie in der kompletten Saison - nach Konstanz. So gab es drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen seit dem Debüt des 52-Jährigen.

Das sagen die Trainer



FCM-Trainer Christian Titz (53): "Seit dem Trainerwechsel hat der HSV einiges verändert. Das ist eine Mannschaft, die mit fünf Spielern anläuft und richtig Stress macht. Gleichzeitig haben sie einen variablen Spielaufbau und sind auch im Umschaltspiel sehr gefährlich."

HSV-Coach Baumgart: "Magdeburg hat eine sehr hohe spielerische Qualität. Sie haben gegen Teams aus dem oberen Bereich der Tabelle fast immer gute Spiele gemacht. Und sie haben eines der emotionalsten Stadien überhaupt."