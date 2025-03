HSV zu Gast beim 1. FC Magdeburg: Königsdörffer für Selke, Glatzel auf der Bank

Magdeburg - Tore garantiert: Am heutigen Freitag (18.30 Uhr) gastiert der HSV beim 1. FC Magdeburg . Es ist das Duell der beiden mit Abstand besten Offensiven der Liga. TAG24 hat alle wichtigen Infos.

Das Hinspiel im vergangenen Oktober entschieden die Hamburger zu Hause mit 3:1 für sich . Zur Pause führten sie bereits mit 3:0, ehe Kapitän Sebastian Schonlau (30) kurz nach Wiederbeginn Rot sah. Der Sieg geriet trotzdem nicht mehr in Gefahr.

HSV-Coach Merlin Polzin (34, r.) trifft an der Seitenlinie auf FCM-Trainer Christian Titz (53), der die Hamburger von März bis Oktober 2018 trainierte. © Fotomontage: Daniel Karmann/dpa, Marcus Brandt/dpa

Das sagen die Trainer

FCM-Trainer Christian Titz (53): "Der HSV ist enorm spielstark und hat seit etlichen Spieltagen konstant gepunktet. Sie haben dribbelstarke, schnelle Spieler und im Spiel nach vorn eine der höchsten Qualitäten in der Liga."

HSV-Coach Merlin Polzin (34): "Magdeburg steht für viel Ballbesitz, sie haben viel Tiefgang in ihrem Spiel und kommen so und aufgrund ihrer Rotationsbewegungen offensiv in die gefährlichen Räume. Es wird definitiv ein Topspiel und die Zuschauer können Spektakel erwarten."

Der TAG24-Tipp



Kein Sieger im Spitzenspiel! Der FCM und der HSV trennen sich 2:2.

Erstmeldung: 5.45 Uhr. Aktualisiert: 17.41 Uhr