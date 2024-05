HSV zu Gast beim SC Paderborn: Alle wichtigen Infos zur Partie

Paderborn - Alles oder nichts! Der HSV ist am heutigen Freitag (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn 07 zum Siegen verdammt - sonst ist der Aufstieg endgültig futsch. TAG24 hat alle wichtigen Infos zur Partie.

Das Hinspiel der laufenden Saison ging an Paderborn: Durch Tore von Ex-HSVer Filip Bilbija (24) und Ilyas Ansah (19) siegten die Ostwestfalen im Volkspark mit 2:1. Für den HSV traf Laszlo Benes (26).

14-mal standen sich die beiden Klubs in ihrer Historie erst gegenüber. Die Bilanz spricht für die Rothosen, die achtmal als Sieger vom Platz gingen. Der SCP triumphierte fünfmal, einmal wurden die Punkte geteilt.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) trifft an der Seitenlinie auf seinen Nachfolger in Paderborn, Lukas Kwasniok (42). © Fotomontage: David Inderlied/dpa, Heiko Becker/dpa

Die Form

In den vergangenen Wochen ließen die Paderborner viel zu viele Punkte liegen. Von den zurückliegenden zehn Partien gewannen die Ostwestfalen nur zwei und wurden als Konsequenz bis auf Rang acht durchgereicht.

Die Hamburger wiederum konnten von den vergangenen zehn Spielen fünf gewinnen - bei zwei Remis und drei Niederlagen. Zuletzt gelangen den Gästen erstmals unter Steffen Baumgart (52) zwei Siege am Stück.

Das sagen die Trainer



SCP-Trainer Lukas Kwasniok (42): "Es gibt sehr viele interessante und gute Spiele in der 2. Liga, gegen gute, ambitionierte Mannschaften. Und dann gibt es den HSV, der in einer anderen Liga spielt, und das seit Jahren. Sie werden mit offenem Visier agieren und so spielen, als wäre es die letzte Chance."

HSV-Coach Baumgart: "Lukas bekommt es immer wieder hin, mit Spielern, die gar nicht so auf dem Schirm sind, eine klare Struktur zu haben und guten Fußball zu spielen. Sie agieren sehr offensiv, zählen zu den besten Mannschaften bei den Großchancen, Torschüssen und der Intensität. Wir wissen, was auf uns zukommt."