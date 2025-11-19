Jann-Fiete Arp über HSV-Debüt im Abstiegskampf: "Ganzen Tag in die Hose geschissen"

Hamburg/Dänemark - In der neuen Folge von Tommi Schmitts (36) Fußball -Podcast "Copa TS" sprach Ex-HSV-Talent Jann-Fiete-Arp (25) über seine Zeit bei dem Hamburger Klub und gab zu, wie er sein Profi-Debüt damals wirklich empfunden hat.

Jann-Fiete Arp (heute 25) bei seinem HSV-Bundesliga-Debüt am 30. September 2017 im Nordderby gegen Werder Bremen. (Archivfoto) © WITTERS

Mit seinen 25 Jahren hat er schon einige fußballerische Stationen hinter sich. "Fluch und Segen zugleich", sagte der im Jahr 2000 Geborene. "Auf der einen Seite bist du noch jung, fit und in einem guten Alter, dass du dir noch keinen Druck machen musst. Andererseits hast du schon ein paar Profi-Jahre in den Knochen, die natürlich positiv wie negativ Spuren hinterlassen."

Spuren hinterlassen habe auch seine Zeit beim Hamburger SV - auf einigen Ebenen. Nicht nur, dass er in seiner Zeit bei dem Traditionsklub zum richtigen Profi und ihm später sogar die goldene Fritz-Walter-Medaille verliehen wurde, er schaffte währenddessen auch den Absprung in die U-Nationalmannschaft und erlebte einen regelrechten Hype um seine Person.

"Wurde damals von den richtigen Leuten irgendwie in diese Rolle gezwungen und dann hat es Klick gemacht und es ging von null auf hundert", beschrieb er selbst seinen Karrierestart als Profi-Stürmer.

Bei seinem Bundesliga-Debüt für die Rothosen sei die Aufregung allerdings noch sehr groß gewesen. Schon bevor er im Nordderby gegen Werder Bremen am 30. September 2017 den Fuß auf den Rasen des Volksparkstadions setzte, habe er sich bereits Wochen vorher im Training "in die Hose geschissen, bei jedem einzelnen Ballkontakt", gab der heute 25-Jährige zu.