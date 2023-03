Jean-Luc Dompé zaubert den HSV gegen den FCN zum Sieg - und jubelt besonders!

Hamburg - Was für ein Treffer! HSV -Flügelflitzer Jean-Luc Dompé brachte die Rothosen im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit einem herrlichen Freistoßtor auf die Siegerstraße. Am Ende triumphierten die Hanseaten bei der Rückkehr von Ex-Coach Dieter Hecking mit 3:0 (1:0).

Kurz vor der Pause wurde es aber noch einmal so richtig gefährlich: Nach einem Freistoß von Laszlo Benes wurde Tempelmann von Bakery Jatta, der wieder in der Startelf stand, angeschossen und FCN-Keeper Peter Vindahl musste die Kugel mit einem überragenden Reflex von der Linie kratzen (44.).

HSV-Mittelfeldmotor Ludovit Reis (2.v.r) ließ kurz nach der Halbzeitpause den zweiten Treffer für die Hanseaten folgen. Das war die Vorentscheidung. © Axel Heimken/dpa

Was Ende der ersten Halbzeit noch misslang, glückte aber zu Beginn der zweiten: Der HSV erhöhte auf 2:0! Nach einem eigentlich schon missglückten Angriff bekamen die Franken die Kugel nicht weg und das Leder landete über Jatta und Dompé bei Reis, der die Kugel annahm und trocken per Flachschuss vollendete (52.).

Ein Nackenschlag für das Hecking-Team, das sich für den zweiten Abschnitt sicherlich viel vorgenommen hatte, aber nun plötzlich einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste.

Und es kam sogar fast noch dicker: In der 72. Minute erzielte Knipser Robert Glatzel das vermeintliche 3:0, Referee Tobias Reichel nahm den Treffer nach Ansicht der TV-Bilder aber wegen eines Fouls des Stürmers zurück.

Wenig später wurde es noch einmal auf der anderen Seite gefährlich: Fabian Nürnberger prüfte Keeper Daniel Heuer Fernandes gleich zweimal, in beiden Situationen verhinderte der Schlussmann jedoch den Anschlusstreffer (81.).

In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Ransford-Yeboah Königsdörfer stattdessen mit einem platzierten Schuss zum 3:0 den Deckel drauf (90.+5)! So feierten die Rothosen den fünften Heimsieg in Folge und sprangen bis auf einen Punkt an den SV Darmstadt 98 heran, der im Topspiel um 20.30 Uhr beim Tabellendritten 1. FC Heidenheim antritt.