Kann der HSV dem VfB Stuttgart mit dieser Qualität erneut gefährlich werden?

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Am Sonntag (17.30 Uhr) gastiert der HSV beim VfB Stuttgart. Wie im Hinspiel dürften die Rothosen wieder auf Konter setzen - und das aus gutem Grund.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg/Stuttgart - Gelingt dem HSV der erneute Coup? Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Rothosen beim VfB Stuttgart. Im Hinspiel feierten sie einen der emotionalsten Siege der Saison.

Im Hinspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart schoss Fábio Vieira (25, l.) die Rothosen ganz spät zum Heimsieg.
Im Hinspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart schoss Fábio Vieira (25, l.) die Rothosen ganz spät zum Heimsieg.  © Christian Charisius/dpa

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als eine Freistoß-Variante der Stuttgarter völlig in die Hose ging, die Hamburger im eigenen Stadion konterten und Fábio Vieira (25) zum ganz späten 2:1-Siegtreffer vollendete - Ekstase auf den Rängen.

Auch im nun anstehenden zweiten Duell dürften die Hanseaten vor allem auf Umschaltsituationen wie diese setzen. Und das mit gutem Grund: Der HSV hat bereits zehn Tore nach Kontern erzielt und ist damit zusammen mit dem FC Bayern München ligaweit Spitze.

Dazu kommt, dass die Schwaben eine der konteranfälligsten Mannschaften sind: Neun Gegentore musste der VfB bereits nach Umschaltmomenten hinnehmen - bedeutet Platz 17 in der Bundesliga.

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Grundsätzlich wird die Stuttgarter Defensive aber eine harte Nuss für den Aufsteiger: Mit 13 Gegentreffern stellt der Champions-League-Anwärter die beste Abwehr der Rückrunde - zusammen mit Borussia Dortmund und, genau, dem HSV.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB: Nübel - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Leweling, Chema, Stiller, Mittelstädt - Undav, El Khannouss - Demirovic

HSV: Heuer Fernandes - Omari, Torunarigha, Elfadli - Gocholeishvili, Fábio Vieira, Remberg, Mikelbrencis - Philippe, Königsdörffer, Otele

TAG24-Tipp

Die Hamburger liefern dem VfB einen harten Kampf, müssen sich letztlich aber mit 1:2 geschlagen geben.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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