Keine Reunion nach acht Jahren: Partie HSV gegen Bayer Leverkusen verschoben

Hamburg - Fast acht Jahre ist es her, dass der Hamburger SV in einem Bundesligaspiel auf Bayer 04 Leverkusen traf. Die Begegnung im Abstiegsjahr der Rothosen ging an die damaligen Gäste aus Leverkusen. Am Dienstag hätte es eigentlich zur Reunion im Volkspark-Stadion kommen sollen (20.30 Uhr). Rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff wurde die Partie spontan abgesagt.

Zuletzt 2018 begrüßte der HSV Bayer 04 Leverkusen zum Heimspiel am Volkspark. Die Rothosen verloren die Partie mit 2:0. © WITTERS

Der Grund statische Sicherheitsbedenken aufgrund des starken Tauwetter am Dienstagnachmittag. Das teilte der HSV gemeinsam mit der DFL mit.

Wann das Nachholspiel stattfinden soll, solle so schnell wie möglich mitgeteilt werden.

Blickt man trotzdem auf Statistik der Begegnungen beider Teams, wirkt es zunächst recht ausgeglichen. Mit insgesamt 30 zu 32 Siegen in insgesamt 82 jemals gespielten Partien scheint kein klarer Favorit erkennbar.

Blickt man allerdings auf jüngere Erfolge und die aktuelle Bundesliga-Saison beider Teams hat eindeutig Bayer Leverkusen die Krone auf.

Während der HSV nach sieben langen Jahren mit seiner ersten Bundesliga-Saison mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 13. gegen das Abrutschen auf die Abstiegsplätze kämpft, geht B04 als amtierender Vizemeister klar als Favorit ins Rennen (29 Punkte, aktuell Tabellenplatz vier).

Das weiß auch HSV-Trainer Merlin Polzin (35). "Wir treffen auf eine Mannschaft, die ganz, ganz weit von uns entfernt ist, was die Erfolge der vergangenen Jahre angeht", gab er bei der Pressekonferenz am Montag zu.

Eine schwierige Aufgabe, die dem HSV bevorsteht, dennoch nicht unmöglich erscheint. Schließlich konnten die Rothosen die bisherigen drei Siege in dieser Saison allesamt im heimischen Stadion holen.

Und sicherlich wird die Wucht des Volksparks die Hamburger auch dieses Mal antreiben, die Partie nicht von Anfang an aus der Hand zu geben.