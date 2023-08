Perfekt: HSV-Verteidiger Jonas David wechselt zu Zweitliga-Konkurrent

Der Wechsel von Verteidiger Jonas David (23) vom HSV zum FC Hansa Rostock ist perfekt. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Demnach wird der Abwehrspieler, der bei den Rothosen unter Coach Tim Walter (47) aktuell keine Rolle spielt und bei den vergangenen drei Spielen nicht einmal im Kader stand, bis zum Saisonende an die Kogge verliehen.

Gleichzeitig verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag bei den Hanseaten, der eigentlich im Sommer 2024 ausgelaufen wäre, um ein weiteres Jahr bis 2025.

"Jonas hat sich stets vorbildhaft verhalten, sich auch in den letzten Tagen nie hängen lassen und nicht zuletzt in den vergangenen beiden Spielzeiten in mehr als 50 Partien alles für den HSV gegeben", erklärte Claus Costa (39), Direktor Profifußball beim HSV.

Deshalb habe man Davids Wunsch nach mehr Spielzeit nicht im Weg stehen wollen - in Rostock soll David nun Innenverteidiger Oliver Hüsing (30) ersetzen, der mit einem Sehnenriss wohl mehrere Monate ausfallen wird.

Pikant: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastieren die Rostocker bei den Hamburgern - für David könnte es also eine sehr schnelle Rückkehr an die alte Wirkungsstätte geben.