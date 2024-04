Riesenfrust beim HSV nach Pleite gegen Holstein Kiel - auch wegen Schiri Stegemann

Hamburg - Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher! Was bei den meisten Klubs für Euphorie sorgen würde, löst beim HSV Riesenfrust und Enttäuschung aus: Die Hanseaten stehen unmittelbar vor einem siebten Jahr in der 2. Bundesliga .

Schiedsrichter Sascha Stegemann (39) zog den Unmut der HSV-Spieler auf sich, in dem er das Tor der Störche anerkannte. © Marcus Brandt/dpa

Sauer waren die Hamburger aber nicht nur wegen der Gesamtsituation, sondern vor allem auch wegen der Umstände des entscheidenden Gegentores - das durchaus strittig war.

Unmittelbar vor dem Treffer von Tom Rothe (19) hatte Kiels Marko Ivezic (22) HSV-Keeper Matheo Raab (25) mit einem Arm umklammert und festgehalten. Referee Sascha Stegemann (39) bewertete die Szene als "Positionsgerangel" und führte dabei auch an, dass Raab so oder so nicht an den Ball gekommen wäre.

Der Schlussmann konnte die Entscheidung trotzdem nicht verstehen: "Für mich ist es unbegreiflich, wie man da kein Foul am Torwart pfeifen kann." Coach Steffen Baumgart (52) sah es ähnlich: "Aus meiner Sicht war das ein ganz klares Foul am Torwart. So eine Situation verändert ein Spiel extrem", kritisierte er.

Gleichzeitig suchte der 52-Jährige aber auch die Fehler bei seiner Mannschaft: "Wir haben zu wenig Schüsse aufs Tor gebracht und auch in Überzahl unsere Möglichkeiten nicht klar genug durchgespielt." Glatzel sprach in diesem Zuge von fehlendem Selbstverständnis.

Mit Blick auf die kommenden Wochen bilanzierte Meffert: "Es liegt jetzt nicht mehr viel in unserer Hand. Aber wir werden natürlich niemals aufgeben." Etwas zu verlieren haben die Rothosen jetzt eigentlich auch nicht mehr.