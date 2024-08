Selke macht's nach 40 Sekunden: HSV schießt Viertligist Meppen im DFB-Pokal ab

Meppen - Pflichtaufgabe erfüllt: Der HSV ist mit einem satten 7:1 (2:0) beim Regionalligisten SV Meppen in den DFB-Pokal gestartet und in die nächste Runde eingezogen - auch dank eines Blitz-Treffers von Davie Selke.

Jubel bei den HSV-Profis: Durch einen ungefährdeten Sieg beim SV Meppen sind die Rothosen in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. © David Inderlied/dpa

In der 55. Minute wurde der Stürmer, der etwas überraschend nicht in der Startelf gestanden hatte, für den angeschlagenen Bakery Jatta eingewechselt - exakt 40 Sekunden später traf er per Volleyabnahme zum 3:0!

Zuvor hatten die Rothosen bereits im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg und Weiterkommen gestellt - nachdem die Hausherren durch einen Kopfball von Luis Sprekelmeyer (11.) die erste Chance des Spiels gehabt hatten.

Den Torreigen eröffnete Immanuel Pherai in der 17. Minute durch einen satten Flachschuss aus rund 20 Metern. Nach einer guten halben Stunde ließ Miro Muheim durch ein Freistoß-Traumtor das 2:0 folgen (31.).

Kurz vor der Pause legte Bakery Jatta sogar das vermeintliche 3:0 nach, der Treffer zählte wegen angeblichen Abseits aber nicht. Auf den TV-Bildern sah es eher nach einem regulären Tor aus, den VAR gibt es im Pokal aber erst ab dem Achtelfinale.