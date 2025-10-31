So blickt Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia auf die Rückkehr des Dinos in die Bundesliga

Im Gespräch mit TAG24 sprach Bruno Labbadia über die bisherige Entwicklung des HSV und verriet, wieso er auch gerne den Blick auf den Stadtrivalen richtet.

Von Alice Nägle

Hamburg - Nach sieben Jahren zweite Liga ist der Hamburger SV seit dieser Saison zurück im deutschen Oberhaus. Bislang stehen die Rothosen mit acht Punkten auf dem 13. Tabellenrang. Wie Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia auf die Entwicklung des Dinos in der Bundesliga blickt und wieso er auch gerne ans Millerntor geht, verriet er TAG24 im Gespräch

Bruno Labbadia (59) beim diesjährigen Channel Aid Charity-Konzert im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24 "Sie haben sich anfangs schwergetan, aber zuletzt sahen sie jetzt schon leistungsmäßig auch ein bisschen besser aus", betonte der 59-Jährige auf Nachfrage am roten Teppich von Channel Aid. Dabei hob er auch die Leistung von Cheftrainer Merlin Polzin (34) und dem gesamten Trainerteam hervor. "Man merkt, sie sind ein gutes Team. Sie machen einen sehr guten Job. Sie haben die Liga angenommen, haben ihren Spielstil umgestellt. Das war nicht unclever." Wie die Hamburger letztlich in ihrer nun seit Jahren ersten Bundesliga-Saison abschneiden werden, sei für den ehemaligen Coach zunächst weniger wichtig, betonte er. "Das Allerwichtigste war, dass sie endlich aufgestiegen sind." Ein Abstiegsrang sollte aber selbstverständlich vermieden werden.



Bruno Labbadia gibt zu: "Gehe gerne ans Millerntor"