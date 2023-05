Sonny Kittel verlässt den HSV und sucht Verein für letzten lukrativen Vertrag

In dieser Saison konnte er an die Leistungen allerdings nicht mehr anknüpfen, vom einstigen Unterschiedsspieler, wie Trainer Tim Walter (47) ihn immer wieder nannte, war nicht mehr viel zu sehen.

Kittel kam vor vier Jahren in den Volkspark und absolvierte bislang 122 Liga-Partien, in denen ihm 31 Tore und 38 Vorlagen gelangen. Ein Top-Wert!

Doch der HSV, dem 500.000 Euro geboten worden waren, erteilte seinem Profi in letzter Sekunde keine Freigabe , der Wechsel platzte.

Erst in den vergangenen Wochen tauchte Kittel wieder vermehrt in der Startelf auf und zahlte es mit zwei Treffern und zwei Vorlagen in fünf Spielen zurück.

Wohin es den gebürtigen Frankfurter nach seinem Aus beim HSV ziehen wird, ist offen. Klar ist nur: Mit seinen 30 Jahren will er einen letzten lukrativen Vertrag unterschreiben. Interessant werden daher die Ligen in den USA, Australien, Saudi-Arabien, Katar und Dubai. Erste Gespräche sollen über seine Berater bereits laufen.

Kittel würde sich vom HSV gerne mit dem Aufstieg verabschieden. Ob dies allerdings nach drei gescheiterten Anläufen gelingt, hängt maßgeblich von der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Verfolger SC Paderborn 07 ab.