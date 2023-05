22.05.2023 14:53 Steigt der HSV noch direkt auf? Das glaubt Vereinsikone Felix Magath

Felix Magath glaubt fest an den direkten Aufstieg des HSV in die Bundesliga. "Wenn ich HSV-Aktien kaufen könnte, würde ich welche kaufen", so die Vereinsikone.

Hamburg - Vereinsikone Felix Magath (69) glaubt fest an den direkten Aufstieg des HSV in die Bundesliga. Am Samstag wurde HSV-Ikone Felix Magath (69) im Volksparkstadion für den Europapokal-Sieg 1983 geehrt. Dem aktuellen Team traut er noch den direkten Aufstieg zu. © Marcus Brandt/dpa "Wenn ich HSV-Aktien kaufen könnte, würde ich welche kaufen", sagte der ehemalige Spieler, Trainer und Manager am späten Sonntagabend im "Sportclub" des NDR. Der 69-Jährige geht am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) von einem Sieg des Tabellendritten bei Absteiger SV Sandhausen und einem Unentschieden des Zweiten 1. FC Heidenheim beim fast sicher abgestiegenen SSV Jahn Regensburg aus. "Die Heidenheimer hatten im Laufe dieser Saison schon mehrere Matchbälle, die sie haben liegen lassen. Und so was steckt im Hinterkopf", sagte Magath. HSV HSV schlägt Greuther Fürth und wahrt die Chance auf den direkten Aufstieg! In der vergangenen Saison hatte Magath als Interims-Trainer von Hertha BSC dafür gesorgt, dass der HSV in der Relegation zur Bundesliga scheiterte. Dass sein Ex-Klub in das Oberhaus gehört, ist für ihn unstrittig: "Das muss der Anspruch sein", so der Europapokal-Sieger von 1983. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV Darmstadt 98 33 50:29 67 2 1. FC Heidenheim 1846 33 64:34 64 3 Hamburger SV 33 69:45 63 4 FC St. Pauli 1910 33 54:38 57 5 SC Paderborn 07 33 68:43 55 6 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 33 57:43 55 7 Karlsruher SC 33 55:52 45 8 1. FC Kaiserslautern 33 47:45 45 9 Hannover 96 33 49:50 44 10 Holstein Kiel 33 53:60 43 11 1. FC Magdeburg 33 44:55 40 12 SpVgg Greuther Fürth 1903 33 43:50 38 13 FC Hansa Rostock 33 30:47 38 14 Eintracht Braunschweig 33 41:57 36 15 1. FC Nürnberg 33 31:49 36 16 Arminia Bielefeld 33 50:58 34 17 SSV Jahn Regensburg 33 32:55 31 18 SV Sandhausen 1916 33 35:62 28 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa