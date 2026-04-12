VfB zerlegt den HSV! Rothosen in Stuttgart ohne Chance
Stuttgart - Ein Klassenunterschied! Der HSV blieb im Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart ohne Chance und verlor mit 0:4. Der Champions-League-Anwärter hätte sogar noch deutlich höher gewinnen können.
Nach dem traditionellen Abtasten waren es die Schwaben in Person von Goalgetter Deniz Undav, die den ersten Abschluss hatten (10.). Doch auch die Hanseaten setzten Akzente, Fabio Baldé schloss nach einem blitzschnellen Konter aber zu überhastet ab - da wäre mehr drin gewesen.
So waren es schließlich die Hausherren, die jubeln durften: Angelo Stiller vollendete einen klasse Angriff über Undav und Jamie Leweling mit einem überlegten Abschluss ins linke Eck - 1:0 VfB (21.).
Zwar kamen die Hamburger kurz darauf durch Ransdorf Königsdörffer noch mal zu einem guten Abschluss (28.), anschließend übernahmen die Stuttgarter aber komplett. Und sie legten nach!
In der 32. Minute verlor Albert Grönbaek vor dem eigenen Strafraum die Kugel und der VfB nutzte es eiskalt aus: Chris Führich setzte die Kugel mit links zum 2:0 ins lange Eck. Bis zur Pause folgten weitere dicke Möglichkeiten, der VfB hielt den HSV aber durch Chancenwucher im Spiel.
VfB Stuttgart gegen den HSV: Schwaben legen nach der Pause nach
Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern in der ausverkauften MHP-Arena dasselbe Bild: Die Stuttgarter waren weiter drückend überlegen - und trafen erneut: Maximilian Mittelstädt zog aus der Distanz ab und die Kugel wurde von Jordan Torunarigha unhaltbar abgefälscht. 0:3 aus Sicht der Gäste (56.).
Das Duell war quasi entschieden, der VfB dachte aber gar nicht daran, den Fuß vom Gas zu nehmen. Im Minutentakt spielten sich die Hausherren weitere Chancen heraus.
Nachdem Ermedin Demirovic in der 66. Minute ein Abseitstor erzielt und Undav in der 82. Minute einen Foulelfmeter verschossen hatte, war es schließlich Bilal El Khannouss, der in der 86. Minute noch auf 4:0 für die Schwaben stellte.
Durch den klaren Heimerfolg springt der VfB auf Rang drei, während die Rothosen auf Platz zwölf verbleiben.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen Stuttgart und dem HSV
Bundesliga, 29. Spieltag
VfB Stuttgart - Hamburger SV 4:0 (2:0)
Aufstellung VfB: Nübel - Assignon (88. Vagnoman), Hendriks, Chabot, Mittelstädt - Chema (69. Nartey), Stiller, Leweling, Undav (88. Arevalo), Führich (69. El Khannouss) - Demirovic (69. Tomas)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Omari, Torunarigha, Elfadli (72. Capaldo) - Baldé (72. Gocholeishvili), Grönbaek (60. Glatzel), Remberg, Mikelbrencis - Fábio Vieira, Königsdörffer, Philippe (60. Stange)
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)
Zuschauer: 60.058 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Stiller (21.), 2:0 Führich (32.), 3:0 Mittelstädt (56.), 4:0 El Khannouss (86.)
Gelbe Karten: Chema (4), Undav (5) / Capaldo (7)
Besondere Vorkommnisse: Deniz Undav schießt einen Foulelfmeter über das Tor.
Titelfoto: Katharina Kausche/dpa