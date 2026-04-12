VfB zerlegt den HSV! Rothosen in Stuttgart ohne Chance

Stuttgart - Ein Klassenunterschied! Der HSV blieb im Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart ohne Chance und verlor mit 0:4. Der Champions-League-Anwärter hätte sogar noch deutlich höher gewinnen können.

VfB-Profi Angelo Stiller (r.) brachte die Schwaben mit seinem Führungstor gegen den HSV auf die Siegerstraße. © Katharina Kausche/dpa

Nach dem traditionellen Abtasten waren es die Schwaben in Person von Goalgetter Deniz Undav, die den ersten Abschluss hatten (10.). Doch auch die Hanseaten setzten Akzente, Fabio Baldé schloss nach einem blitzschnellen Konter aber zu überhastet ab - da wäre mehr drin gewesen.

So waren es schließlich die Hausherren, die jubeln durften: Angelo Stiller vollendete einen klasse Angriff über Undav und Jamie Leweling mit einem überlegten Abschluss ins linke Eck - 1:0 VfB (21.).

Zwar kamen die Hamburger kurz darauf durch Ransdorf Königsdörffer noch mal zu einem guten Abschluss (28.), anschließend übernahmen die Stuttgarter aber komplett. Und sie legten nach!

In der 32. Minute verlor Albert Grönbaek vor dem eigenen Strafraum die Kugel und der VfB nutzte es eiskalt aus: Chris Führich setzte die Kugel mit links zum 2:0 ins lange Eck. Bis zur Pause folgten weitere dicke Möglichkeiten, der VfB hielt den HSV aber durch Chancenwucher im Spiel.