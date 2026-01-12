Vorwürfe, Schneechaos, Englische Woche: So blickt HSV-Coach Polzin auf Partie gegen Leverkusen

Trotz der Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz sowie dem Druck der Englischen Woche liege der Fokus absolut auf dem Spiel gegen Leverkusen am Dienstag.

Von Alice Nägle

Hamburg - In einer Englischen Woche gibt es eigentlich sportlich genug zu tun. Nun rücken beim HSV aktuell eher die Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) in den Fokus. Was das vorm Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen bedeutet.

HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35) will, dass seine Mannschaft gegen Leverkusen "eiskalt zuschlägt".
© Silas Stein/dpa

"Haben in der Mannschaft darüber gesprochen, es ist Thema", erklärte Cheftrainer Merlin Polzin zu Beginn der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

Gleichzeitig betonte der 35-Jährige, dass man es nicht noch mal aufrollen werde.

Man fokussiere sich auf das, was man beeinflussen könne: Videoanalysen und die Arbeit auf dem Platz. Sowieso sei auch seinerseits dem Statement des Aufsichtsrates zunächst nichts hinzuzufügen.

Trotz dieser schattigen Nebenthemen sei sein Team sehr wach und bereit für die Gäste aus Leverkusen, die Trainingseinheiten erschwere dieses Thema keineswegs. "Wir erwarten eine absolute Topmannschaft, [...] die uns alles abverlangen wird", so Polzin. "Es gilt ab der ersten Minute, da zu sein! Wir wollen im Volkspark zeigen, dass wir aggressiv und eklig verteidigen und wollen unter Druck mutig sein."

Auf die Spiele gegen Teams mit solch einer Qualität freue man sich sehr. Im heimischen Volkspark wolle man dann erst recht alles daran setzen, "eiskalt zuzuschlagen".

Mitarbeiter befreien Stadion "Tag und Nacht" von Eis und Schnee

Auch auf den Parkplätzen des Volksparkstadions werden Schnee und Eis geräumt.
© Christian Charisius/dpa

Damit das gelingt, müssen nicht nur die Spieler ordentlich ackern.

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins sowie externe Dienstleister seien "Tag und Nacht" im Einsatz, um das Stadion für die Begegnung am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) sicher zu machen.

Alle Beteiligten versuchten auf Hochtouren, die Dächer des Volksparks von Schnee und Eis zu befreien, um das Spiel stattfinden lassen zu können. Aktuell sehe es gut aus, hieß es am Montag. Dennoch gelte es abzuwarten, wie sich die Witterungsverhältnisse in Hamburg wirklich entwickeln, so HSV-Pressesprecher Philipp Langer.

Sollte das Wetter dem Duell spontan einen Strich durch die Rechnung machen, könne sich der Klub nur kurzfristig dazu melden.

© Silas Stein/dpa

