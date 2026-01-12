Vorwürfe, Schneechaos, Englische Woche: So blickt HSV-Coach Polzin auf Partie gegen Leverkusen

Hamburg - In einer Englischen Woche gibt es eigentlich sportlich genug zu tun. Nun rücken beim HSV aktuell eher die Vorwürfe gegen Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) in den Fokus. Was das vorm Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen bedeutet.

HSV-Cheftrainer Merlin Polzin (35) will, dass seine Mannschaft gegen Leverkusen "eiskalt zuschlägt". © Silas Stein/dpa

"Haben in der Mannschaft darüber gesprochen, es ist Thema", erklärte Cheftrainer Merlin Polzin zu Beginn der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

Gleichzeitig betonte der 35-Jährige, dass man es nicht noch mal aufrollen werde.

Man fokussiere sich auf das, was man beeinflussen könne: Videoanalysen und die Arbeit auf dem Platz. Sowieso sei auch seinerseits dem Statement des Aufsichtsrates zunächst nichts hinzuzufügen.

Trotz dieser schattigen Nebenthemen sei sein Team sehr wach und bereit für die Gäste aus Leverkusen, die Trainingseinheiten erschwere dieses Thema keineswegs. "Wir erwarten eine absolute Topmannschaft, [...] die uns alles abverlangen wird", so Polzin. "Es gilt ab der ersten Minute, da zu sein! Wir wollen im Volkspark zeigen, dass wir aggressiv und eklig verteidigen und wollen unter Druck mutig sein."

Auf die Spiele gegen Teams mit solch einer Qualität freue man sich sehr. Im heimischen Volkspark wolle man dann erst recht alles daran setzen, "eiskalt zuzuschlagen".