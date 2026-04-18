18.04.2026 12:00 Werder gegen den HSV im Liveticker: Dieser Schiri hat die Verantwortung

Am Samstag (15.30 Uhr) stehen sich der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby gegenüber. TAG24 berichtet im Liveticker. Schiri ist Florian Exner.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach

Bremen - Mehr Brisanz geht kaum: Am Samstag (15.30 Uhr) stehen sich der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby gegenüber. Für beide Klubs steht extrem viel auf dem Spiel.

Sowohl für Werder Bremen als auch für den HSV geht es im 159. Nordderby um extrem viel. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa Während die Rothosen mit einem Auswärtssieg im Weserstadion einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen könnten, wollen die Grün-Weißen punktetechnisch mit dem Erzrivalen gleichziehen und ihrerseits ganz wichtige Zähler holen. Mit dem Liveticker von TAG24 verpasst Ihr vor, während und nach dem brisanten Duell nichts.

12 Uhr: Schiedsrichter Florian Exner leitet das Nordderby

Florian Exner (35) wird das Nordderby zwischen Werder und dem HSV leiten. Beide Vereine konnten sich bislang nicht beklagen, wenn der gelernte Rechtsanwalt zur Pfeife griff. Eine Partie der Bremen leitete der 35-Jährige bislang erst einmal. Am 15. Spieltag dieser Saison gewannen die Grün-Weißen daheim mit 4:1 gegen Union Berlin. Der HSV und Exner haben da schon ein paar mehr gemeinsame Spiele auf dem Buckel. Nach einer Niederlage gegen Osnabrück (1:2 in der Saison 2022/23) folgten vier Siege und ein Remis. In dieser Spielzeit leitete er bereits zwei Begegnungen der Rothosen - beide endeten mit einem 2:1-Erfolg (gegen Heidenheim und in Wolfsburg).

Schiedsrichter des Nordderbys zwischen Werder und dem HSV ist Florian Exner (35). © Christian Charisius/dpa

11.30 Uhr: Pflichtspiel-Bilanz spricht ganz knapp für Werder

158-mal standen sich Werder und der HSV in ihrer Historie in Pflichtspielen gegenüber - die Bilanz spricht dabei denkbar knapp für den SVW. Während die Hamburger 56-mal als Sieger vom Platz gingen, triumphierten die Grün-Weißen bis dato 59-mal. 43-mal wurden die Punkte geteilt. Blickt man nur auf die Bundesliga, stehen bisher 109 Duelle zu Buche. Die Bilanz aus Sicht des HSV: 35 Siege, 35 Remis und 39 Niederlagen.

11 Uhr: Nordderby als Hochrisikospiel eingestuft

Wie zu erwarten war, wurde das Nordderby zwischen den beiden Erzrivalen als Hochrisikospiel eingestuft. Die Bremer Polizei wird daher mit etlichen Kräften im Einsatz sein und von Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt. Rund um das Stadion müssen sich die Fans auf Einschränkungen und Sperrungen einstellen. Die Polizei riet dazu, mehr Zeit für die Anreise einzuplanen und auf den öffentlichen Nahverkehr zu setzen.

Die Polizei wird das Nordderby zwischen Werder und dem HSV mit etlichen Einsatzkräften begleiten. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

10.30 Uhr: Derby-Tag im Weserstadion!

Moin aus Bremen! Nur noch fünf Stunden bis zum Anpfiff des ewigen Duells zwischen Werder Bremen und dem HSV. Aktuell ist es noch ziemlich ruhig rund ums Weserstadion.