Zwei HSV-Profis und Coach Polzin gegen Gladbach unter besonderer Beobachtung

Hamburg - Endlich wieder Fußball im Volkspark! Nach der Spielabsage gegen Bayer 04 Leverkusen unter der Woche darf der HSV am Samstag (15.30 Uhr) wieder im eigenen Wohnzimmer ran - zum Rückrunden-Auftakt ist Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Luka Vuskovic (18, l.) und Nicolas Capaldo (27) gehen jeweils mit vier Gelben Karten in die Partie gegen Gladbach. (Archivfoto) © WITTERS

Drei Protagonisten der Hanseaten stehen dabei besonders unter Beobachtung: die beiden Abwehrspieler Luka Vuskovic (18) und Nicolas Capaldo (27) sowie Cheftrainer Merlin Polzin (35). Der einfache Grund: Den dreien droht eine Sperre.

Die beiden Defensivspieler Vuskovic und Capaldo gehen beide mit jeweils vier Verwarnungen in die Partie, der Coach hat bisher drei Gelbe Karten auf seinem Konto - die Trainer werden allerdings bereits nach vier Gelben Kartons für ein Spiel gesperrt.

Spannend wird das Ganze aber vor allem erst dadurch, dass nach dem Spiel gegen Gladbach das Stadtderby beim FC St. Pauli für die Rothosen ansteht - dieses Duell will sicher keiner der drei Genannten verpassen.

Auf der Pressekonferenz unter der Woche verdeutlichte Polzin allerdings, dass man sich nicht in Zurückhaltung üben werde. "Sowohl von meiner Seite als auch von Spielerseite wird es vonnöten sein, alles auf dem Platz zu lassen."

Gleichzeitig schränkte der 35-Jährige ein, dass man natürlich keine "unnötigen" Karten provozieren wolle. Wie gut das seinen Akteuren und dem Coach selbst gelingt, wird man am Samstag sehen.