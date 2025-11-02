Zweimal Gelb-Rot und VAR-Chaos: So erklärt Schiri Schlager seine HSV-Entscheidungen

Hamburg/Köln - Er stand unweigerlich im Mittelpunkt! Schiedsrichter Daniel Schlager (35) hat sich mit seinen Entscheidungen bei der 1:4-Niederlage beim 1. FC Köln den Unmut des Hamburger SV zugezogen. Im Anschluss stand er Rede und Antwort.

Schiedsrichter Daniel Schlager (35) stand bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV im Mittelpunkt. © IMAGO / Vitalii Kliuiev

Nach einer relativ ruhigen ersten Halbzeit aus Sicht des 35-Jährigen erhöhte sich in den zweiten 45 Minuten die Schlagzahl, in denen es auch viele knifflige Entscheidungen gab.

Zunächst traf Fabio Viera (25) unmittelbar nach dem 2:0 der Kölner zum vermeintlichen Anschluss, Schlager hatte den Treffer gegeben, doch plötzlich meldete sich VAR Robert Schröder (40). "Ich habe gesehen, dass ein Spieler in der Nähe des Sichtfeldes des Torwarts stand", erklärte Schlager am DAZN-Mikro und bestätigte, dass der VAR dies überprüfte.

Dann wurde es nach seiner Aussage noch ein vermeintliches Foulspiel von Ransford Königsdörffer (24) am Mittelkreis überprüft, was auf den TV-Bildern aber nicht zu erahnen war. Und schließlich wurde noch der Zweikampf zwischen Rayan Philippe (25) und Eric Martel (23) unter die Lupe genommen, den Schlager gar nicht wahrgenommen hatte.

Nach minutenlangem Warten schaute er sich die Bilder selbst an. "Mir als Schiedsrichter ist es schon wichtig, einen ganzheitlichen Blick zu bekommen und die ganze Szene zu sehen", erklärte er. Rund sieben Minuten dauerte es zwischen Tor und Entscheidung: Der Treffer zählte nicht.