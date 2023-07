Stindl-Rückkehr zum KSC: Darauf freut er sich am meisten

Die Rede ist von Lars Stindl (34). Der elfmalige Nationalspieler wechselte gerade erst vom Niederrhein an den Wildpark. Beim Karlsruher SC will er seine fußballerische Erfahrung von stolzen 376 Bundesligaspielen zur Geltung bringen.

Lars Stindl (34, r.) galt in Gladbach als Leader auf dem Platz. © Federico Gambarini/dpa

Doch trotz großer Euphorie rund um seine Person will Stindl, der vor seiner Gladbacher Zeit auch bei Hannover 96 unter Vertrag stand, nichts von irgendwelchen Starallüren wissen.

In Wiesental, so sagt er, kenne man ihn. Dort herrsche ein ganz normaler Umgang, was Stindl darauf zurückführt, dass er in den letzten Jahren des Öfteren auf Heimatbesuch war.

Was den zweifachen Familienvater ganz besonders freut, ist ein vertrauter Klang in seinen Ohren: Der badische Dialekt löst in ihm regelrecht euphorische Gefühle aus.

"In den zurückliegenden Jahren - man denke an die Zeit in Hannover - war ich gezwungen, Hochdeutsch zu reden. Noch jetzt, wenn es irgendwie offiziell wird, mache ich das. Aber - auch wenn ich in Gesellschaft bin - sobald ich mit meiner Frau rede, wird es badisch. Das ist gut so, das genießen wir beide, auch wenn es keiner am Tisch versteht", gibt sich der Mittelfeldspieler betont heimattreu.

Ob badisch oder hochdeutsch: Für den KSC ist einzig und allein die Sprache auf dem Platz entscheidend - und die versteht Stindl ohnehin überall bestens.