1,96 Meter für Probstheida! Lok Leipzig holt Abwehrkante

Leipzig - Erste Station außerhalb Bayerns! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat am Mittwoch den neunten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Und der ist 'ne echte Kante!

Nikola Aracic (23, l.) neben seinem 1,82 Meter großen Sportdirektor Toni Wachsmuth (37). © 1. FC Lokomotive Leipzig

Nikola Aracic (23) ist Innenverteidiger und mit seinen 1,96 Metern Körpergröße geradezu prädestiniert für diese Position. Er unterschreibt für ein Jahr bis Sommer 2025.

Für den 23-Jährigen - Sohn des früheren CFC-Stürmers und späteren Hertha-Co-Trainers Ilija Aracic (53) - ist Lok nicht nur der erste Verein außerhalb Bayerns, sondern auch der erste in der Regionalliga. Bisher kickte Aracic in der fünftklassigen Bayernliga Süd, in der vergangenen Spielzeit für den TSV Landsberg, für den er fünf Tore erzielte.

"Ich bin stolz, das Trikot vom 1. FC Lok tragen zu dürfen", sagte der bei 1860 München ausgebildete Abwehrmann.

"Der Verein hat super Bedingungen, tolle Fans und eine riesen Tradition. Ich freue mich auf spannende und hitzige Duelle und hoffe hier in Leipzig den nächsten Schritt gehen zu können."