Kurz vor Ligastart: Lok Leipzig nicht mehr makellos!

Gut möglich, dass nun beide Kicker bei der Generalprobe vor dem Ligastart am Samstag in Plauen (14 Uhr) geschont werden.

Dabei sah zunächst alles gar nicht so schlecht aus. Kapitän Djamal Ziane (33) brachte die Loksche per Kopf in Front.

"Wir haben gesehen, dass in der Regionalliga eben nicht 80, 90 Prozent reichen. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren. Die Trainingswochen waren alle gut, aber gegen einen gleichwertigen Gegner musst du halt die Zweikämpfe gewinnen. Das war heute zu wenig", so die deutlichen Worte von Trainer Jochen Seitz (48) nach Abpfiff.

Nach der Fabelsaison, in der fast der Aufstieg in die 3. Liga gelungen wäre, ist die Erwartungshaltung an die Leipziger natürlich unweigerlich groß. Ziane warnte im Interview aber schon davor: "Ich hoffe, dass jeder Lok-Fan realistisch in die nächste Saison geht, dass das schwer zu toppen ist und uns eben nicht gleich auf die Füße fällt, wenn im Vergleich zur Vorsaison mal etwas nicht klappt."

Nach dem Spiel gegen Zwickau warten auf Blau-Gelb direkt drei Heimspiele. Gegner: VSG Altglienicke (1. August), ZFC Meuselwitz (10. August) und dann der FC Schalke 04 im DFB-Pokal (17. August)!