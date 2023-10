Lok Leipzig erkämpft gegen Hertha Remis! Rettet dieser Sechs-Tore-Wahnsinn Civa den Job?

Leipzig - Was für ein Spiel! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sich ein Freitagabend in der Regionalliga Nordost daheim gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ein 3:3 (1:3) erkämpft. In der Halbzeit hatten die Fans der Blau-Gelben lautstark ein Aus des Trainers gefordert. Doch die Mannschaft kämpfte sich im zweiten Durchgang, vielleicht auch für ihren Coach aufopferungsvoll zurück. Ob das für Almedin Civa reichen wird, wird sich jetzt in der Ligaspielpause zeigen.