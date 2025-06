Nach zahlreichen Abgängen: Nächste Personal-Entscheidung bei Lok Leipzig!

Leipzig - Wilde Tage bei Lok Leipzig, aber es muss ja jetzt auch schnell gehen. Nachdem die Mannschaft an der Relegations-Hürde zur 3. Liga gescheitert ist, sind die Vorbereitungen für die neue Saison so richtig in Fahrt gekommen. Am Freitag verkündete der Klub die nächste richtungsweisende Entscheidung.