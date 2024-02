Erst Präsidium, jetzt Trainer: Lok Leipzig schmeißt auch Civa raus

Civa hatte die Probstheidaer im Sommer 2020 in Doppelfunktion von Wolfgang Wolf (66) übernommen, als der Verein gerade den Drittliga-Aufstieg aufgrund der Auswärtstorregel nach zwei Unentschieden gegen den SC Verl verpasst hatte.

"Insbesondere die Art und Weise der jüngsten Niederlage", dem 0:4 bei Tabellenführer Greifswalder FC am gestrigen Sonntag, habe zur Entlassung geführt. Bis auf Weiteres werden Co-Trainer Robin Hintz (29) und Torwarttrainer Tomislav Piplica (54) das Training leiten.

Das 0:4 in Greifswald am Sonntag brachte das Fass zum Überlaufen. © Elke Bahrdt

Unter ihm konnten die Blau-Gelben zwei Sachsenpokal-Triumphe 2021 und 2023 feiern und anschließend mit Bayer Leverkusen (0:3) und Eintracht Frankfurt (0:7) attraktive DFB-Pokal-Gegner im Bruno-Plache-Stadion empfangen.

Der 51-Jährige führte Lok durch die schwere Corona-Zeit, wurde anschließend Sechster (elf Punkte Rückstand auf Meister BFC Dynamo) und in der vergangenen Saison Vierter (zehn Punkte Rückstand auf Meister Energie Cottbus).

In der aktuellen Spielzeit wechselten sich Topspiel-Siege wie gegen Altglienicke (2:1) oder bei Carl Zeiss Jena (3:2) mit klaren Pleiten wie bei Viktoria Berlin (0:5) oder Sonntag in Greifswald ab. Lok gewann jüngst nur eines seiner vergangenen sieben Ligaspiele. Jenen 4:2-Pflichtsieg bei Aufsteiger FC Eilenburg tütete man nach zwei Rückständen auch erst in der Schlussphase ein.

Erst am Donnerstag wurde das komplette Präsidium um FCL-Präsident Torsten Kracht (56) ausgetauscht, was sogar zu einer Reaktion seiner Frau mit pikanten Details über eine eigentlich schon im Oktober 2023 entschiedene Civa-Entlassung führte.