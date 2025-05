Demo findet statt: Tausende Lok-Leipzig-Fans marschieren durch Garbsen!

Die aktive Fanszene von Lok Leipzig hat eine Demo in Garbsen angemeldet. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Stadt hatte nach dem Eingang der Versammlungsanzeige prüfen lassen, ob der für 4500 Teilnehmer ausgelegte Fanmarsch überhaupt stattfinden darf. Die offenbar klare Antwort: Die Demo wird durchgeführt.

Am Freitag teilte der Ort nahe Hannover dann schließlich mit, dass die Menschen vor Ort mit "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Strecke des Aufzugs", rechnen müssen.

Der Fanmarsch ist bereits genauestens geplant.

In der Mitteilung heißt es: "Die Versammlung beginnt um 12.45 Uhr an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 4 in Garbsen. Von dort aus wird sich der Demonstrationszug unter polizeilicher Begleitung über die Hannoversche Straße durch Altgarbsen in Richtung Mittellandkanal bewegen. Nach Überquerung der Kanalbrücke geht die Route weiter über die Garbsener Landstraße in Richtung Seelze, mit dem Ziel 'Parkplatz Garbsener Landstraße'. Dort findet die Abschlusskundgebung statt." Bis 19 Uhr ist die Versammlung angezeigt worden.

Läuft alles nach Plan, wird der Fanaufmarsch ungefähr zur Anstoßzeit um 13.30 Uhr das nur einen Katzensprung weit entfernte Stadion zu sehen und hören bekommen.