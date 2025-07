Lok Leipzig ballert weiter: Ballo-Nachfolger trifft sofort

Alles in Kürze

Feiern den dritten Sieg im dritten Test: Niclas Müller (23, l.) und Jonas Arcalean (28). © Instagram/1fclokleipzig

Im Sternberger Stadion am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern) erzielte Jan Stein die Führung für den Meister der Regionalliga Nordost. Schon beim vorangegangenen 11:0 gegen die SG Rotation Leipzig war der Neuzugang erfolgreich.

Auch Ayodele Adetula trug sich in seinem ersten Einsatz für Blau-Gelb direkt in die Torschützenliste ein.

Der erst am Mittwoch verkündete Neuzugang des SV Rödinghausen, gleichzeitig Ersatz des abgewanderten Abou Ballo, traf zum 2:0, ehe Luc Elsner mit dem 3:0 alles klarmachte und den Endstand herstellte.

Weitere Tests sind aktuell nicht geplant. Planmäßig startet Lok in zwei Wochen, am 26. Juli, mit einem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau in die neue Saison.