Fanaufmarsch, Demo, Sicherheits-Problematik: Was passiert am Sonntag bei Havelse gegen Lok Leipzig?

Garbsen - Nach dem Hin- ist vor dem Rückspiel! Am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr empfängt der TSV Havelse Lok Leipzig zum Aufstiegsrelegationsspiel im Wilhelm-Langrehr-Stadion. Die Partie am Mittwoch (1:1) hat gezeigt, dass sich beide Teams sportlich auf Augenhöhe bewegen - Spannung pur ist also angesagt. Was allerdings neben dem Platz alles stattfinden wird, lässt sich im Augenblick kaum abschätzen.