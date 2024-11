Doppel-Überzahl beim Aufsteiger: Lok Leipzig schummelt sich zum Sieg

Plauen - Die neue Serie kann starten! Nach der ersten Niederlage in der Regionalliga Nordost vor zwei Wochen ist der 1. FC Lokomotive Leipzig am Freitagabend mit einem 1:0 (0:0) beim VFC Plauen in den 16. Spieltag gestartet - und gleichzeitig den Halleschen FC unter Druck gesetzt.

Lautstarke Unterstützung reiste aus Leipzig ins Vogtland. © IMAGO / Johannes Schmidt

Plauen gegen Lok - das gab es in der Liga zuletzt vor mehr als zehn Jahren, als man sich 3:3 trennte. Die Leipziger Torschützen damals: Patrick Grandner per Doppelpack und Alexander Langner - lang, lang ist's her. Das letzte Aufeinandertreffen datiert hingegen aus dem November 2019, als der FCL 1:0 im Sachsenpokal-Viertelfinale im Vogtland siegte.

Auch am Freitag sah vieles nach einem erneuten Sieger aus der Messestadt aus. Erst traf der zum dritten Mal in Folge in der Startelf stehende Nikola Aracic nach Abderrahmane-Flanke nur das Lattenkreuz (5.). Kurz danach wurde Alexander Siebeck mit Steckpass bedient, aber nicht an Torhüter Jakob Pieles vorbei (8.).

Der Aufsteiger, mit zwei Startelf-Veränderungen im Vergleich zum 0:1 bei der VSG Altglienicke, war optisch unterlegen und hatte vor allem in der Abwehr zu tun.

Aufreger in der 36. Minute: Plauens Can-Deniz Tanriver blockte Stefan Maderers Kopfball mit seiner Körpermitte und anliegenden Armen, die er aber bei seiner Abwehraktion auch nicht gänzlich aus dem Spiel ließ. Schiedsrichter Lars Albert ließ weiterspielen.