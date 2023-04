Doppelschlag reicht! Lok Leipzig gewinnt beim Tabellenletzten und hält Super-Statistik aufrecht

Einige Dutzend Lok-Anhänger fanden den Weg ins Mommsenstadion. © Matthias Koch

Im Berliner Mommsenstadion trafen vor 567 Zuschauern Djamal Ziane (41.) und Sascha Pfeffer (44./Foulelfmeter) zur 2:0-Halbzeitführung.

TeBe-Trainer Christopher Brauer schickte nach dem 1:2 gegen Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt nur einen Neuen aufs Feld: Für Luca Marino musste Julien Damelang auf die Bank.

Über Rückkehrer Isa Dogan im Kasten konnte sich FCL-Coach Almedin Civa im Vergleich zum 2:0 gegen die VSG Altglienicke freuen. Außerdem spielten Linus Zimmer, Pfeffer und Tobias Dombrowa für Niclas Müller, Mike Eglseder, Osman Atilgan (alle Bank) sowie den gelbgesperrten Zak Paulo Piplica.

Während sich die Gäste mit einem Pflichtsieg beim Schlusslicht die klitzekleine Hoffnung auf die Meisterschaft erhalten wollten, galt es für die Berliner, sich im Keller zumindest vor Germania Halberstadt zu setzen.

Allerdings ging TeBe mit vier Heimpleiten in Folge ins Match. Und dem Wissen, gegen Lok in vier bisherigen Duellen noch nie getroffen zu haben (Bilanz 0:12). Was sich auch am Dienstag weiterführen sollte.

In der ersten Hälfte des ersten Durchgangs konnten sich die Lila-Weißen vom Anfangsdruck der Gäste lösen, aber wie der Gegner zunächst keine Chancen herausspielen.