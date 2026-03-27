Eine Million für die 3. Liga: Warum das für Lok Leipzig trotzdem noch nicht reicht

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig feiert die Inbetriebnahme seiner Rasenheizung. Damit sei ein wichtiger Schritt in Richtung Drittligatauglichkeit getan, doch noch reichen die Investitionen nicht aus.

Der 1. FC Lok Leipzig freut sich über eine funktionierende Rasenheizung. © Jan Woitas/dpa

Nach einem erfolgreichen Testlauf bei Wettkampfbedingungen während des Heimspiels gegen den FC Carl Zeiss Jena freut sich der Nordost-Spitzenreiter über eine funktiorende Rasenheizung.

Zusammen mit dem Einbau der dazugehörigen Beregnungsanlage sowie der Verlegung des Rollrasens habe das Upgrade den Verein eine Million Euro gekostet.

Wie Lok mitteilte, sei damit eine der größten infrastrukturellen Hürden auf dem Weg zur Drittligatauglichkeit genommen.

"Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme sind hinsichtlich des Spielfelds nun sämtliche Anforderungen des DFB für eine mögliche Teilnahme an der 3. Liga erfüllt", hieß es.