Lok Leipzigs Seitz redet sich nach Peinlich-Pleite in Rage! Was ist mit Verkamp?

Leipzig - Auch einen Tag nach der Peinlich-Pleite von Lok Leipzig gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf ( 0:2 ) ist die Stimmung bei den Sachsen milde gesagt gedämpft. Der Auftritt passt so gar nicht zu dem, was man in Probstheida eigentlich gewohnt ist. Sah auch Coach Jochen Seitz (49) so, der direkt ein Versprechen an die Fans gab.

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (49) war nicht nur mit seinem Team unzufrieden, sondern auch mit der Leistung des Schiedsrichtergespanns. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ab nächster Woche kann ich garantieren, ist die Mannschaft voll fokussiert und wir werden eine andere Mannschaft gegen Erfurt sehen", so der sichtlich angefressene Trainer auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Seitz sprach sogar von der schlechtesten Leistung seines Teams, seit er das Amt bei Lok innehat. Im Juli 2024 kam er zu den Blau-Gelben.

Was den 49-Jährigen so richtig störte, war die Art und Weise des Auftritts seines Teams. "Schon die ersten zehn Minuten waren ganz, ganz schlecht. So viele Fehlpässe. Das passt einfach nicht zu unserer Identität. Wir haben Zweikämpfe verloren, die wir normalerweise nicht verlieren. Mit so einer Leistung haben wir da oben nichts verloren", redete sich Seitz gar in Rage.

Es gilt jetzt für Lok, den Mund abzuputzen. Noch ist der Vorsprung auf die Verfolger groß. Das kann sich aber schnell ändern. Gerade, wenn sich solche Spiele wie Mittwochabend häufen.

Der Coach: "Das war hoffentlich eine Ausnahme. Man kann Spiele verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise. Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, wird es schwierig in der Regionalliga Nordost."