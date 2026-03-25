Schlechteste Saisonleistung: Irre Lok-Leipzig-Blamage gegen den Letzten!

Leipzig - Erster gegen Letzter, auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Doch der haushohe Favorit Lok Leipzig hatte am Mittwochabend beim Nachholspiel der Regionalliga Nordost große Probleme gegen Underdog Hertha Zehlendorf, lieferte gar die schlechteste Leistung der Saison ab. Die Folge: Ein überraschendes, aber definitiv nicht unverdientes 2:0 (0:0) der Hauptstädter.

Lok Leipzig hatte schon im ersten Durchgang ziemliche Probleme gegen das Tabellenschlusslicht Hertha Zehlendorf. Im Duell: Dorian Cevis gegen Jake Wilton. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Ehrlicherweise hätte Blau-Gelb aber schon im ersten Durchgang in Führung gehen müssen. Doch das Tor von Jonas Arcalean wurde unberechtigt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Vorbereiter David Grözinger zurückgenommen (24.).

An einem anderen Tag hätten sich die Hausherren aber auch nicht beschweren dürfen, wenn die Berliner das Rennen um den ersten Treffer schon in den ersten 45 Minuten gemacht hätten.

Beim ungleichen Bruder-Duell zwischen Loks Lukas Wilton und Zehlendorfs Jake Wilton spielten die Hauptstädter definitiv nicht wie ein abgeschlagenes Tabellenschlusslicht.

In der 26. Minute zeigte die offensivschwächste Mannschaft der Liga aber deutlich, woran es in dieser Saison hakt. Nach einem Querpass in den Strafraum hätte Nicolas Hebisch das Rund eigentlich nur noch über die Linie drücken müsste, verpasste aber kläglich.

Die Loksche wurde im Verlauf des ersten Durchgangs dann zwar besser, war aber dennoch weit entfernt von den starken Leistungen zuletzt. Unschwer zu erkennen, dass das Coach Jochen Seitz an der Seitenlinie gar nicht passte.