Lok Leipzig sauer nach Debakel: "Haben schlecht gespielt, Schiri hat schlecht gepfiffen"

Leipzig - Wer hätte bitte mit diesem Ergebnis gerechnet? Lok Leipzig hat am Mittwochabend das Nachholspiel in der Regionalliga Nordost gegen den Tabellenletzten Hertha Zehlendorf verdient mit 0:2 verloren. Nach Abpfiff griff sich der Tabellenführer besonders an die eigene Nase. Aber nicht nur.

Fassungslosigkeit bei den Spielern von Lok Leipzig nach Abpfiff. Eine Niederlage gegen den Tabellenletzten Hertha Zehlendorf war definitiv nicht eingeplant. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Da gibt es nicht viel zu sagen. Das war eine enttäuschende Leistung. Es waren viele Spieler nicht auf ihrem Leistungsniveau. Wir haben schlecht gespielt, der Schiedsrichter hat schlecht gepfiffen", analysierte Loks Trainer Jochen Seitz (49) angefressen nach dem Abpfiff bei "OstSportTV".

Tatsächlich erwischte die Unparteiische Miriam Schwermer (31) nicht gerade ihren besten Tag. Unter anderem wurde ein reguläres Tor der Blau-Gelben im ersten Durchgang nicht gegeben.

"Ärgerlich, aber die Ausrede lasse ich trotzdem nicht gelten, weil wir müssen uns an die eigene Nase packen", so Seitz.

Sah auch Verteidiger Lukas Wilton (30) so, der im Duell mit seinem jüngeren Bruder Jake (27) am Mittwoch den Kürzeren zog.

"Wir waren einfach nicht da, von Anfang an. Das kann man nicht erklären. Wir sind nicht in die Zweikämpfe geflogen, so wie wir es sonst machen. Das sollten wir uns ankreiden und mitnehmen in die nächsten Spiele, das ist ganz wichtig", so der Abwehrmann.