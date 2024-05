Erster Neuzugang bei Lok Leipzig: Er wechselt von Dynamo in die Messestadt

Und: Seine Ursprünge liegen in Probstheida. Der 30-Jährige begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Lok Leipzig, stand unter anderem mit Kevin Scheidhauer in einer Mannschaft.

Für den Karlsruher stand er achtmal in der 3. Liga auf dem Platz, 13-mal für Wiener Neustadt in der zweiten Österreichischen Liga.

Laut dem angehenden Lok-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (37) bekommt der FC mit Siebeck einen Spieler, "der die letzten Jahre auf Top-Niveau in der Liga gespielt hat und aufgrund seiner Erfahrung und seines Charakters die Mannschaft mitführen kann".

"Ausschlaggebend für die Rückkehr in meine Heimatstadt waren in erster Linie die professionellen und sehr guten Gespräche mit Toni Wachsmuth und Jochen Seitz, mit deren Plänen und Vorstellungen vom Fußball ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann", so Siebeck. "Ich habe große Vorfreude in Zukunft im Bruno-Plache-Stadion für Lok zu spielen, weil sich mit dem Wechsel zurück zu meinem Jugendclub auch ein Stück weit der Kreis für mich schließt."

Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Verlängerungsoption.