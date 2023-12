Fans erfüllen Wünsche: Lok Leipzig übergibt Geschenke-Berg an krebskranke Kinder

Leipzig - Zum Ende des Jahres besucht der 1. FC Lokomotive Leipzig traditionell die Kinderkrebsstation des Uniklinikums. Am Donnerstag wurde der Krankenhausflur mit unzähligen Geschenken geflutet, die sich die Kids höchstpersönlich gewünscht hatten.

Vertreter von Lok Leipzig, darunter Cheftrainer Almedin Civa (51, M.), am Donnerstag auf der Krebsstation der Uniklinik Leipzig. © Thomas Gorlt

Mehr als 50 Wünsche der Kleinen waren am Weihnachtswunschbaum im Lok-Fanshop am Petersbogen in der Schlossgasse gelandet, die von Fans des Regionalligisten erfüllt wurden. Aber auch darüber hinaus sei fleißig gespendet worden, teilte der Verein mit.

Mit 90 Geschenken im Gepäck machten sich am Donnerstag Trainer Almedin Civa, Geschäftsführer Alexander Voigt und Aufsichtsratsmitglied Michael Schauer auf den Weg auf die Krebsstation.

"Wieder einmal großartig, was die Fans von Lok Leipzig auf die Beine gestellt haben", zeigte sich der Koordinator der Aktion seitens der Elternhilfe für krebskranke Kinder, Markus Wulftange, begeistert.

"Wir stehen hier vor einem riesigen Berg an tollen Geschenken, den wir heute Nachmittag zu unserer Stationsweihnachtsfeier unter den Patienten verteilen werden. Ich bin sehr dankbar für die großartige Unterstützung und freue mich für die Kinder. Ich hoffe, dass diese schöne Tradition noch lange mit Leben erfüllt wird."

Civa wollte ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder zaubern und "ihnen ein Stück Normalität zurückgeben, wenn sie es am meisten brauchen".

"Absolut bemerkenswert" findet Familienvater Alexander Voigt die Arbeit der Menschen auf der Krebsstation. "Besonders freut es mich, dass unsere Fans in Windeseile den Wunschbaum leer gepflückt haben. Es zeigt, wie groß die Solidarität mit den kleinen Patienten ist."