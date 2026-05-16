Fernduell gegen Jena! Lok Leipzig gegen Magdeburg II im Liveticker: Wer wird Meister?

Leipzig - Der Showdown um die Krone in der Regionalliga Nordost beginnt. Am Samstagnachmittag (14 Uhr) trifft Lok Leipzig daheim auf die 2. Mannschaft des 1. FC Magdeburg . Zeitgleich empfängt Carl Zeiss Jena Rot-Weiß Erfurt zum Thüringen-Derby. TAG24 ist für Euch live im Bruno-Plache-Stadion dabei und informiert Euch auch, wenn auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld etwas passiert.

Lok Leipzigs Farid Abderrahmane wird vermutlich als Kapitän die Sachsen gegen den 1. FC Magdeburg II aufs Feld führen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Enger könnte das Rennen um den Titel jedenfalls kaum sein. Lok und Jena haben jeweils 69 Punkte in dieser Saison sammeln können, beide hätten sich die Meisterschaft definitiv verdient.

Blau-Gelb hat den Vorteil der um vier Treffer besseren Tordifferenz. Heißt: Gewinnen beide am Samstag, müsste Carl Zeiss schon einen haushohen Erfolg gegen Erfurt verbuchen, um noch eine Chance auf die Tabellenspitze zu haben.

Für die Sachsen ist also klar, dass ein Sieg über den FCM vermutlich reicht, um zum zweiten Mal in Folge den Titel einzuheimsen und in die Aufstiegsspiele gehen zu dürfen.