Lok Leipzig vor wichtigstem Spiel des Jahres! 90 Minuten entscheiden über Traum oder Albtraum

Leipzig - Darauf wurde die ganze Saison hingearbeitet! Am Samstagnachmittag (14 Uhr) kommt es zum großen Finale in der Regionalliga Nordost . Lok Leipzig , gefordert im Bruno-Plache-Stadion gegen Magdeburg II, kämpft im Fernduell gegen Carl Zeiss Jena . Der punktgleiche und nur um vier Tore schlechtere Kontrahent empfängt Rot-Weiß Erfurt zum Thüringen-Derby. Wer wird Meister und darf in die Aufstiegsspiele gehen?

Lok Leipzig muss am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II noch einmal alles raushauen, um die Meisterschaft einzutüten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Spannender könnte es jedenfalls kaum sein. Vor Wochen hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Jena noch einmal so herankommt.

Nur Lok-Coach Jochen Seitz (49) war sich stets sicher, dass seine Mannschaft bis zum letzten Spieltag kämpfen müsse. Er hat recht behalten, auch wenn man intern natürlich geglaubt hatte, dass die Sache eher geklärt sei.

"Ich hoffe, dass spätestens in Greifswald alles entschieden ist", sagte Vize-Kapitän Farid Abderrahmane (30) vor ein paar Wochen noch gegenüber TAG24.

Doch die Sachsen holten beim abstiegsbedrohten Klub gerade so ein 1:1. Ein Punkt, der laut dem Mittelfeldspieler aber "Gold wert" war, weil man beim letzten Spiel nun eben alles noch in der eigenen Hand hat.

Klar, im Fußball kann alles passieren. Aber dass sich Erfurt mit fünf Toren Unterschied abschießen lassen wird, gilt eher als unwahrscheinlich.

Ein Sieg gegen den FCM würde den Blau-Gelben also vermutlich reichen, um den zweiten Meistertitel in Folge feiern zu können.