Lok Leipzig mit Druck-Vorgabe vor großem Finale: "Dann brauchen wir auch nicht aufsteigen"

Leipzig - Alles bereit für das große Finale! Am Samstagnachmittag (14 Uhr) entscheidet sich, wer Meister der Regionalliga Nordost in dieser Saison wird. Lok Leipzig bekommt es daheim mit dem 1. FC Magdeburg II zu tun, parallel spielt Carl Zeiss Jena , das gleich viele Punkte und nur das um vier Tore schlechtere Torverhältnis hat, gegen Rot-Weiß Erfurt .

Kann Lok Leipzig mit dem enormen Druck am Samstag umgehen? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vorteil also bei Blau-Gelb. Trotzdem ist der Druck enorm groß. Im Laufe der Saison waren die Sachsen nach einer fantastischen Hinrunde gefühlt schon meilenweit enteilt. Plötzlich entscheidet ein Spiel darüber, ob die Tür zur 3. Liga wieder aufgehen kann. Denn nur der Meister darf in die Aufstiegsspiele.

"Ich hoffe, die Jungs können gut mit dem Druck umgehen. Wenn wir nicht mit solchen Situationen umgehen können, dann brauchen wir auch nicht in die 3. Liga aufsteigen", so Trainer Jochen Seitz (49) am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Die Frage, ob ein Sieg gegen die U23 des FCM nötig sei, beantwortete Seitz mit einem klaren "Ja". Man geht bei Lok also davon aus, dass Jena gegen Erfurt gewinnt und man selbst auf drei Punkte angewiesen ist, um letztendlich an der Tabellenspitze zu bleiben.

Keine leichte Aufgabe gegen völlig unbekümmerte Magdeburger, die zuletzt gerade in der Offensive ein wahres Feuerwerk abgebrannt haben. Seitz: "Wir konzentrieren uns voll auf uns, Magdeburg hat sehr starke Spieler, ja. Es gilt gut zu verteidigen, wir sind aber nicht umsonst die beste Verteidigung der Liga."

Schlecht nur, dass sich die Personallage nicht wirklich entspannt hat. Stefan Maderer (29), Jonas Arcalean (29) und Jan Stein (24) fehlen weiterhin. Zudem ist Verteidiger Lukas Wilton (31) aufgrund seiner Roten Karte gegen Preussen Münster noch gesperrt.