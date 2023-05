Fußball-Historie: Deshalb trägt Lok Leipzig einen Meister-Stern auf der Brust

Leipzig - Den ersten Deutschen Meister VfB Leipzig gibt es nicht mehr, nur seinen mit ihm verschmolzenen Nachfolge-Verein. Aber auch 120 Jahre danach schafft es Lok nicht zurück in den bezahlten Fußball.

Lok Leipzigs Luca Sirch (24) im Spiel gegen Carl Zeiss Jena vergangene Woche. Auf der Brust deutlich zu sehen: der Meisterstern. © Picture Point / Gabor Krieg

Auf der neutralen Exerzier-Weide in Hamburg-Altona feierte der VfB Leipzig am 31. Mai 1903 den Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft, 120 Jahre später kickt der mit ihm verschmolzene Nachfolge-Verein 1. FC Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost und verpasste als Vierter erneut den Aufstieg.

Die Glanzzeiten wie 1993, als der VfB Leipzig passend zum 100-jährigen Jubiläum seines ersten Titels als erste Mannschaft aus der ehemaligen DDR von der 2. Bundesliga ins Oberhaus aufstieg, sind längst vorbei. Nach dem sofortigen Wiederabstieg begann für den einstigen Europapokalfinalisten (1987) der unliebsame Gang in die Bedeutungslosigkeit. Insolvenzen, Krawalle und sportliche Rückschläge begleiteten den Untergang.

"Erstliga-Träume oder EC-Finals wie damals sind unrealistisch. In den nächsten fünf Jahren wollen wir in die dritte Liga, wirtschaftlich stabil sein und eine gute Nachwuchsabteilung haben, wo wir auch gesellschaftliche Werte an die Spieler vermitteln", sagte Ex-Profi Torsten Kracht, der den Aufstieg 1993 als Spieler selbst erlebte und seit Anfang Mai neuer Präsident des Traditionsvereins ist.

Das Stadion in Probstheida soll weiter die Heimstätte bleiben mit einer Kapazität bis zu 15.000 Fans. Leipzig könne neben RB Leipzig einen Drittligisten gut vertragen, betonte Kracht, der die vielen Vereinsjubiläen wie die Lok-Gründung am 11. November 1893 oder den Bundesliga-Aufstieg dann im Spätsommer mit einem attraktiven Gegner im Freundschaftsspiel feiern möchte.