Hammer bei Aufstiegs-Aspirant Lok Leipzig: Maderer und von Piechowski gehen!

Leipzig - Personalhammer bei Lok Leipzig ! Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost, der gute Chancen hat die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu bestreiten, wird ab der kommenden Saison auf zwei Stammkräfte verzichten müssen.

Laurin von Piechowski (32, l.) und Stefan Maderer (29) verlassen Lok Leipzig zum Saisonende. © picture point/Sven Sonntag

Demnach werden Mittelstürmer Stefan Maderer (29) und Innenverteidiger Laurin von Piechowski (32) die Sachsen definitiv verlassen.

Das teilte der Klub am Dienstagmittag mit. Demnach hatten beide Spieler ein Angebot vom Verein vorliegen, auch in der nächsten Spielzeit das Blau-Gelbe-Trikot zu tragen. Beide lehnten aber ab.

Toni Wachsmuth (39), Geschäftsführer Sport:

"Wir hätten mit beiden Spielern gerne verlängert, müssen aber ihre Entscheidung akzeptieren. Jetzt gehen wir davon aus, dass beide im Saisonendspurt wieder auf dem Platz stehen und alles dafür geben, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen."

Momentan sind beide Akteure verletzt. Maderer laboriert an einem Haarriss im Fuß, von Piechowski an einem Muskelfaserriss.

"Bei günstigem Heilungsprozess werden beide noch in der laufenden Saison in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren können", heißt es aber seitens des Klubs.

Wäre gut! Gerade in der Offensive fehlt es der Lokschen seit dem Ausfall von Maderer an Durchschlagskraft. Bei den Aufstiegsspielen, bei denen es aller Voraussicht nach gegen die Würzburger Kickers geht, wäre es enorm wichtig, wieder auf den Torjäger setzen zu können.