Hammer bei Aufstiegs-Aspirant Lok Leipzig: Maderer und von Piechowski gehen!
Leipzig - Personalhammer bei Lok Leipzig! Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost, der gute Chancen hat die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu bestreiten, wird ab der kommenden Saison auf zwei Stammkräfte verzichten müssen.
Demnach werden Mittelstürmer Stefan Maderer (29) und Innenverteidiger Laurin von Piechowski (32) die Sachsen definitiv verlassen.
Das teilte der Klub am Dienstagmittag mit. Demnach hatten beide Spieler ein Angebot vom Verein vorliegen, auch in der nächsten Spielzeit das Blau-Gelbe-Trikot zu tragen. Beide lehnten aber ab.
Toni Wachsmuth (39), Geschäftsführer Sport:
"Wir hätten mit beiden Spielern gerne verlängert, müssen aber ihre Entscheidung akzeptieren. Jetzt gehen wir davon aus, dass beide im Saisonendspurt wieder auf dem Platz stehen und alles dafür geben, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen."
Momentan sind beide Akteure verletzt. Maderer laboriert an einem Haarriss im Fuß, von Piechowski an einem Muskelfaserriss.
"Bei günstigem Heilungsprozess werden beide noch in der laufenden Saison in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren können", heißt es aber seitens des Klubs.
Wäre gut! Gerade in der Offensive fehlt es der Lokschen seit dem Ausfall von Maderer an Durchschlagskraft. Bei den Aufstiegsspielen, bei denen es aller Voraussicht nach gegen die Würzburger Kickers geht, wäre es enorm wichtig, wieder auf den Torjäger setzen zu können.
Maderer und von Piechowski in die 3. Liga?
Gerade wegen der Aufstiegschance, die die beiden Spieler mit Lok Leipzig haben, scheint man davon ausgehen zu können, dass Klubs aus einer höheren Liga angeklopft haben, um die Leipziger zu verpflichten. Wo genau es für Maderer und von Piechowski gehen wird, wurde aber noch nicht verraten.
Dass aber gerade der Torjäger mit seinen 14 Treffern und sieben Vorlagen in der Regionalliga auf sich aufmerksam gemacht und Begehrlichkeiten geweckt hat, war klar.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag