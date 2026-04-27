Einmal Leipzig, immer Leipzig? Wie Siebeck von der "ostdeutschen Mentalität" bei Lok und RB geprägt wurde

Leipzig - Alexander Siebeck (32) gehört in dieser Saison zum festen Stammpersonal von Aufstiegsaspirant Lok Leipzig ! Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Was das für ihn bedeutet, wie er sich selbst einschätzt und ob er sich die 3. Liga zutraut, verrät er im TAG24-Interview.

Alexander Siebeck (32, l.) und Lok Leipzig stehen an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost und hoffen auf den Aufstieg. © Picture Point / Roger Petzsche

In einer momentan von vielen Verletzungen gebeutelten Mannschaft ist Trainer Jochen Seitz (49) vermutlich sehr froh, dass er so konstant auf seinen zentralen Mittelfeldmann bauen kann. Doch wie viele Teile seines Teams bekam die Formkurve der Lok-Akteure zuletzt eine Delle. Da wurde auch viel selbst reflektiert.

"Ich kann das schon gut einschätzen, wie meine Leistung war, mich selbstkritisch hinterfragen, und ich bin auch ein Spieler, der es zugibt, wenn er ein Scheißspiel gemacht hat. Dann stelle ich mich auch vor die Mannschaft und sag das. Aber das kommt ja relativ selten vor bei mir (lacht). Ich bin schon immer ein Teamspieler gewesen, keiner, der sich hingestellt hat und gesagt hat, wie toll er ist, weil er ein Tor gemacht hat", so Siebeck.

Woher das kommt? "Vielleicht auch durch die Jugend, ich wurde hier geprägt bei Lok und RB Leipzig, da wurdest du eher zusammengeschissen, wenn du individuell dein Ding gemacht hast, das ist vielleicht auch die ostdeutsche Mentalität", so der 32-Jährige.

Fünf Treffer und eine Vorlage stehen auf Siebecks Konto, der auch aufpassen muss, dass er mit seinen neun Gelben Karten demnächst nicht doch mal zuschauen muss.

"Ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr auf Scorer-Punkte achte. Mir geht es vordergründig nur um den Mannschaftserfolg. Es kann ja auch sein, dass ich angeschossen werde, der Ball geht ins Tor und sonst spiele ich nur scheiße. Lieber mache ich ein super Spiel, mach kein Tor oder Vorlage und habe 90 Prozent meiner Zweikämpfe gewonnen. Ich will auf meiner Position das machen, was ich machen muss."