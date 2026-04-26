Feiertag bei Blau-Gelb! Lok Leipzig schon am kommenden Wochenende Regionalliga-Meister?

Leipzig/Magdeburg - So schnell kann sich das Blatt wieder wenden! Am vergangenen Wochenende lag das Momentum im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost noch bei Carl Zeiss Jena . Nun kann Lok Leipzig schon beim kommenden Heimspiel am Samstag gegen Preussen Berlin (14 Uhr) den Sack zumachen.

Am kommenden Samstag könnte Lok Leipzig wieder die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost holen. © Picture Point / Roger Petzsche

Gewinnen die Sachsen gegen die Berliner, während die Thüringer zeitgleich daheim gegen den BFC Dynamo Unentschieden spielen oder verlieren, wäre die Loksche uneinholbar an der Spitze.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende könnte Blau-Gelb im heimischen Bruno-Plache-Stadion also schon die 2. Meisterschaft in Folge feiern - und sich in den Wochen darauf gedanklich auf die Aufstiegsspiele zur 3. Liga vorbereiten.

Dabei sah es wie eingangs erwähnt vor dem 31. Spieltag noch ganz anders aus. Lok ließ zuletzt viele Punkte liegen, verlor unter anderem gegen Chemie Leipzig (0:1) und Hertha Zehlendorf (0:2). Jena hingegen holte auf, feierte Last-Minute-Siege wie gegen Greifswald (2:1).

Doch am vergangenen Freitag legte die Loksche wieder vor, gewann auch dank eines bärenstarken Andreas Naumann (33) im Kasten beim BFC Dynamo 1:0 und schraubte den Abstand zu Platz zwei wieder auf fünf Zähler hoch.

Jena wollte am Sonntag nachziehen, was allerdings vollkommen in die Hose ging. Nach einem 0:0 zur Halbzeit knallte der 1. FC Magdeburg II den Gästen vier Dinger ins Tor, während Jena durch Manasse Eshele (27) nur das zwischenzeitliche 1:1 erzielen konnte. Endstand: 4:1.