Feiertag bei Blau-Gelb! Lok Leipzig schon am kommenden Wochenende Regionalliga-Meister?
Leipzig/Magdeburg - So schnell kann sich das Blatt wieder wenden! Am vergangenen Wochenende lag das Momentum im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost noch bei Carl Zeiss Jena. Nun kann Lok Leipzig schon beim kommenden Heimspiel am Samstag gegen Preussen Berlin (14 Uhr) den Sack zumachen.
Gewinnen die Sachsen gegen die Berliner, während die Thüringer zeitgleich daheim gegen den BFC Dynamo Unentschieden spielen oder verlieren, wäre die Loksche uneinholbar an der Spitze.
Zwei Spieltage vor dem Saisonende könnte Blau-Gelb im heimischen Bruno-Plache-Stadion also schon die 2. Meisterschaft in Folge feiern - und sich in den Wochen darauf gedanklich auf die Aufstiegsspiele zur 3. Liga vorbereiten.
Dabei sah es wie eingangs erwähnt vor dem 31. Spieltag noch ganz anders aus. Lok ließ zuletzt viele Punkte liegen, verlor unter anderem gegen Chemie Leipzig (0:1) und Hertha Zehlendorf (0:2). Jena hingegen holte auf, feierte Last-Minute-Siege wie gegen Greifswald (2:1).
Doch am vergangenen Freitag legte die Loksche wieder vor, gewann auch dank eines bärenstarken Andreas Naumann (33) im Kasten beim BFC Dynamo 1:0 und schraubte den Abstand zu Platz zwei wieder auf fünf Zähler hoch.
Jena wollte am Sonntag nachziehen, was allerdings vollkommen in die Hose ging. Nach einem 0:0 zur Halbzeit knallte der 1. FC Magdeburg II den Gästen vier Dinger ins Tor, während Jena durch Manasse Eshele (27) nur das zwischenzeitliche 1:1 erzielen konnte. Endstand: 4:1.
Carl Zeiss Jena mit brutalem Restprogramm
Was Lok Leipzig ebenfalls in die Karten spielt: Selbst wenn das am kommenden Wochenende nichts wird und Jena gegen den BFC gewinnt, wird es nicht wirklich leichter für die Thüringer, die danach nach beim HFC und daheim gegen Rot-Weiß Erfurt ranmüssen.
Blau-Gelb hat es mit den Spielen gegen Greifswald und Magdeburg da vermeintlich leichter. Ja, im Fußball weiß man nie. Doch die Chancen für Lok, wieder die Möglichkeit zu bekommen, in die 3. Liga aufzusteigen, sind nach diesem Wochenende drastisch gestiegen.
Titelfoto: PICTURE POINT / Roger Petzsche/IMAGO / Björn Reinhardt