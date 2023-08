Herbe Niederlage für Lok Leipzig vor Pokalkracher gegen Frankfurt: "Ist mir zum ersten Mal passiert!"

Meuselwitz/Leipzig - Die Generalprobe ist völlig missglückt! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat das Regionalligaspiel am Wochenende beim ZFC Meuselwitz mit 2:3 verloren - nach 2:0 Führung! So geht das Team nicht gerade mit Rückenwind in die DFB-Pokal-Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.