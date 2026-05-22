Zweite Verschiebung: Das hält Lok Leipzig von Rückspiel-Änderung

Leipzig - So langsam kribbelt es im Bauch! Lok Leipzig schielt auf die 3. Liga , muss dafür erfolgreich aus den Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers gehen. In wenigen Tagen findet das Hinspiel im Bruno-Plache-Stadion statt. Beim Rückspiel am 1. Juni in Bayern wurde die ursprüngliche Anstoßzeit geändert.

Die Fans von Lok Leipzig, die das Rückspiel miterleben wollen, müssen sich auf eine lange Fahrt Richtung Würzburg einstellen. © Picture Point / Roger Petzsche

Statt wie zunächst angesetzt um 19 Uhr wird die Partie schon 18.30 Uhr angepfiffen.

"Grund für die frühere Anstoßzeit sind die bestehenden Lärmschutzbestimmungen rund um das Stadion in Würzburg", hieß es seitens des DFB.

Die Partie muss bis 22 Uhr beendet sein. Weil Verlängerung und Elfmeterschießen möglich sind, war die Vorverlegung unumgänglich.

Somit ist es quasi die zweite Änderung, die an der ursprünglichen Ansetzung vorgenommen werden musste. Aufgrund des Conference-League-Finales am 27. Mai in Leipzig mussten die Aufstiegsspiele um einen Tag verlegt werden.

Dadurch fällt das Rückspiel in Würzburg auf einen Montag, was grundsätzlich natürlich ungünstig für die Lok-Fans ist.

Dass die Partie eine halbe Stunde eher angepfiffen wird, sieht man bei den Sachsen aber "ganz entspannt", wie der Verein TAG24 auf Nachfrage mitteilte.

Bei Blau-Gelb geht man aktuell davon aus, dass die meisten Fans, die die Mannschaft zum Rückspiel am Montag begleiten, sich sowieso den Tag freinehmen werden, da die Anfahrtszeit locker mehr als drei Stunden beträgt.