"Unglaublich, purer Stolz!" Wochenend-Belohnung für Leipziger Herbstmeister!

Leipzig - Wieder ein ganz starker Auftritt von Lok Leipzig - und die Belohnung folgt sogleich! Durch das bärenstarke 5:1 am Mittwochabend über die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg haben sich die Sachsen zum Herbstmeister in der Regionalliga Nordost gekürt. Trainer Jochen Seitz (49) hat sich dafür etwas einfallen lassen.

Im Stile einer Spitzenmannschaft: Auch dank purer Effizienz vor dem Tor konnte Lok Leipzig am Mittwoch den 1. FC Magdeburg II schlagen. © Sportfoto Matthias Koch

"Jetzt können wir erst einmal das Wochenende genießen, da machen wir frei", kündigte der 49-Jährige nach Abpfiff bei "OstSportTV" an.

Dadurch, dass der FCM oftmals seine Spiele unter der Woche austrägt, haben die Leipziger am Samstag und Sonntag nun den Luxus, entspannt vom Sofa aus auf die Konkurrenz zu schauen.

Ärgster Verfolger in der Tabelle, der FC Carl Zeiss Jena, ist sogar schon am Freitagabend bei Rot-Weiß Erfurt gefordert.

Schon komplett abschalten für dieses Jahr kann die Loksche aber nicht. Trotz, dass die Hinrunde schon beendet ist, stehen noch zwei Partien im Dezember auf dem Plan.

In der kommenden Woche empfängt Blau-Gelb den FSV Zwickau im Bruno-Plache-Stadion. Ein paar Tage später geht es zur VSG Altglienicke, sollten die Berliner Plätze den Witterungen standhalten.